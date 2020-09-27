Экстрасенс рассказала, какое будущее ждет Топурию с Деньговым

Москва, 27 сентября. Экстрасенс Мариам Циминтия рассказала, какое будущее ждет певицу «А’Студио» Кети Топурию и ее жениха Льва Деньгова. Медиум считает, что это хорошая пара, ее слова передает «Пятый канал».

По словам Циминтии, Певица выросла в хорошей семье. Родители привили ей традиционные ценности, помогли заниматься любимым делом. Они воспитали в ней духовность и возвышенность.

Но при всей своей доброте Топурия не выбрала бы себе альфонса. Для нее важны комфорт и материальные блага.

«У нее есть в хорошем плане заземленность, она является такой махровой материалисткой», — отметила экстрасенс.

Медиум не увидела в Льве Деньгове плохих качеств. Он хороший специалист, многого добился в жизни. По ее словам, жених Топурии может быть внимательным и чутким, либо холодным и колючим.

Циминтия считает, что отношения Топурии и Деньгова будут недолгими: в течение трех лет они могут расстаться. Сначала все будет хорошо: курорты, совместные проекты, бизнес. Но потом эти отношения «себя изживут».

Есть шанс, что Топурия и ее жених останутся вместе, если переживут кризисы в 2022 и в 2025 годах, добавила экстрасенс. Она считает, что в этом браке у певицы родится ребенок. Энергетика певицы ей подсказывает, что она либо уже в положении, либо объявит об этом в течение пяти-шести месяцев.

Ранее Топурия подтвердила, что выходит замуж. Поклонники решили, что певица наконец-то беременна от своего молодого человека.