Мать пострадавшей при обрушении в Ступино предчувствовала беду

Ступино, 27 сентября. Мать пострадавшей при обрушении в Ступино предчувствовала, что дочери не нужно идти на работу. Комментарий матери взяла газета «Московский комсомолец».

Напомним, 27 сентября в городе Ступино Московской области произошло обрушение надземного пешеходного перехода на складе ООО «ФМ Ложистик Сидорово». По последним данным, пострадал 51 человек.

Среди пострадавших оказалась 18-летняя уроженка Средней Азии. Журналистам удалось узнать подробности о девочке у ее матери.

Пострадавшая уже 10 лет проживает вместе с родителями на съемной квартире на юго-востоке столицы. Девушка поступила в медицинское училище и решила подзаработать деньги на карманные расходы.

Мать заявила, что заранее чувствовала что-то неладное и отговаривала дочь идти на очередную смену.

«Дочка рассказала, что они будут ночью фасовать конфеты на каком-то складе в Ступино. Это была ее третья ночная смена подряд. Вчера вечером я как чувствовала, что ней не надо туда идти. Уговаривала остаться дома, но она не послушалась. А утром позвонили и рассказали о случившемся», — сообщила мама пострадавшей.

Сейчас студентка доставлена в Ступинскую больницу с сотрясением мозга и легкими травмами. Ее жизни ничего не угрожает.