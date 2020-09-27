ФАН публикует фото домов в Степанакерте после обстрела ВС Азербайджана

Степанакерт, 27 сентября. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли столицу Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. Корреспондент ФАН показал фото последствий обстрелов.

На кадрах видно, что снаряды попали в жилые дома. Точное число жертв и пострадавших в результате обстрелов неизвестно.

Ранее в НКР сообщили, что жертвами атаки ВС Азербайджана стали женщина и ребенок. Также ФАН публиковал фото пострадавшего ребенка в Степанакерте.

Как сообщил специальный корреспондент ФАН Аббас Джума, власти НКР поместили женщин, детей и пожилых людей в специальные убежища в связи с эскалацией конфликта.

Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе. В Ереване отметили, что азербайджанские ВС бомбят территорию Карабаха, в том числе столицу непризнанной республики Степанакерт.

ФАН ведет онлайн-трансляцию событий в Нагорно-Карабахской республике (НКР).