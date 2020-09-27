США «отрепетировали» битву с РФ в рамках проекта Convergence

Вашингтон, 27 сентября. США провели «репетиции» возможных боев с Россией в рамках своего военного проекта Convergence, сообщил Defense News.

Новый американский проект предполагает объединение пилотной и беспилотной авиации, а также использование систем, оснащенные искусственным интеллектом. Учения проходили на полигоне Юма в Аризоне, на них военные занимались тем, что определяли местоположение противника и уничтожали его. Одной из условных целей служил объект, не отличимый от российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Бригадный генерал вооруженных сил США Уолли Руген заявил, что учения прошли успешно. Генерал считает испытываемую на полигоне технологию крайне результативной. Руген подчеркнул, что она основана на передовых решениях, благодаря которым скорость передачи данных выросла многократно.

«Усилия объединяют будущее оружие и возможности, предусмотренные для поля битвы 2030-х годов против почти равных противников, таких, как Россия и Китай», — пишет Defense News.

Недавно в Южном федеральном округе РФ также завершились военные учения «Кавказ-2020». ВС России и приглашенных зарубежных стран совместно отработали оборонительную стратегию и тактику. Украина и Грузия были напуганы пограничными действиями, усмотрев в стратегических маневрах угрозу для своей независимости. Но замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин задолго до начала учебных «боевых действий» подчеркнул, что они в любом случае носят сугубо оборонительный характер.

Иностранные журналисты, присутствовавшие на маневрах «Кавказ-2020», были впечатлены их масштабностью и мощностью, а также подчеркнули то, что учения показали готовность РФ к отражению внешних угроз.