Армян в РФ попросили не поддаваться на провокации на фоне атак на Карабах

Москва, 27 сентября. Посольство Армении в России на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе попросило соотечественников не поддаваться на провокации и не принимать участие в частных собраниях. Соответствующее сообщение появилось в Facebook-аккаунте диппредставительства.

«Противник, кроме боевых действий, осуществляет полномасштабные вбросы и распространяет дезинформацию», — добавили дипломаты.

Посольство призвало армян в России воздержаться от распространения неофициальной информации и руководствоваться исключительно проверенными источниками.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье утром сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Минобороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) рассказало об ожесточенных боях на линии соприкосновения. Президент НКР Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Затем и Армения выступила с таким же заявлением.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года. Его урегулированием занимается Минская группа ОБСЕ.

Напомним, что Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в Карабахе.