Сябитова объяснила, почему мужчины выбирают «искусственных красавиц»

Москва, 27 сентября. Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему мужчины предпочитают «искусственных красавиц» женщинам с естественной красотой. Об этом ведущая написала в Instagram.

По словам Сябитовой, при поиске партнера человек прежде всего пользуется зрением, слухом и обонянием. Она отметила, что женщины гораздо лучше мужчин владеют искусством создавать привлекательный вид.

Сябитова отметила, что мужчины чаще влюбляются в искусственно созданных красавиц, чем женщин с природной красотой.

«Так что рекомендую пользоваться всеми возможностями, от косметики до модного стиля. И пропускать мимо ушей, мужское желание о естественной красоте», — написала Сябитова.

Кроме того, ведущая развеяла миф о том, что мужчины сбегает от «красавицы» после того, как она смоет грим.

В конце августа появилась информация о госпитализации Сябитовой с подозрением на COVID-19. Тесты показали отрицательные результаты, однако позже стало известно, что теледива перенесла операцию по удалению матки. Она призналась, что долгое время беспечно относилась к своему здоровью, в результате чего не заметила возникновения доброкачественной опухоли. Ранее Сябитова рассказала о своем самочувствии после вынужденной операции.