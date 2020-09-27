Невролог назвал неочевидные признаки скорого инсульта

Москва, 27 сентября. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о необычных симптомах скорого инсульта, передает URA.RU.

Как уверяет Гайфутдинов, асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — не все симптомы инсульта, которые должны знать россияне. Людям стоит обратить внимание и на другие признаки, так как способности мозга к восстановлению ограничены.

Среди признаков скорого инсульта врач называет гипертонический криз и высокое давление, онемение и покалывания в области щеки, языка, кисти, головную боль с рвотой, несвязную речь, пассивность, заторможенность, нарушение координации, двоение в глазах, потерю сознания и вращательное головокружение.

Если человек столкнулся с подобными симптомами, то ему стоит пройти обследование, считает врач. Иначе ему может грозить инсульт в течении года.

Если инсульт все-таки случился, то медицинскую помощь необходимо оказать в течении 90 минут. Чем быстрее будет оказана помощь, тем больше шансов на восстановление мозга.

Для профилактики инфаркта нужно следить за уровнем сахара и холестерина, правильно питаться и следить за давлением.

Особенно подвержены риску инфаркта люди с гипертонической болезнью, нарушением ритма сердца, сосудистыми изменениями, сахарным диабетом и повышенной свертываемостью крови. Случиться инфаркт может как у пожилых людей, так и у граждан до 45 лет с травмами в области шеи.

Ранее травматолог-ортопед Пироговского Центра Михаил Вихтар рассказал, кому не стоит заниматься бегом. Врач не советует бегать людям с травмами и с плохим состоянием хрящей и суставов. Остальным эксперт советует обратить внимание на технику бега, качество обуви и стелек.