Футболист Генрих Мхитарян призвал остановить военные действия в Карабахе

Ереван, 27 сентября. Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе. Он опубликовал сразу три записи в своем Twitter.

​В первом посте он написал, что узнал о крупномасштабном наступлении азербайджанской армии на Нагорный Карабах утром, когда проснулся. По его словам, Карабах является де-факто независимым государством, где живут армяне, и сейчас против всего гражданского населения Степанакерта и прилегающих районов направлены насильственные действия.

I woke up this morning learning about the large scale attack of Azerbaijani army on #NagornoKarabakh (a de-facto independent state populated by Armenians) targeting civilian population in Stepanakert & surrounding areas. — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 27, 2020

В следующей записи Мхитарян призывал международное сообщество срочно отреагировать и помочь остановить военные действия против мира и безопасности в регионе.

I call on the international community to urgently stand up & to help stop the military actions against the regional peace & security. — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 27, 2020

«У нас есть неотъемлемое право жить на нашей Родине без экзистенциальной угрозы. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в убежищах», — написал футболист.

Также он добавил, что всегда будет поддерживать свой народ.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье утром сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Минобороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) рассказало об ожесточенных боях на линии соприкосновения. Президент НКР Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Женщин, детей и пожилых людей в Нагорном Карабахе поместили в специальные убежища.

Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в Карабахе.