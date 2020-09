Футболист Генрих Мхитарян призвал остановить военные действия в Карабахе

Ереван, 27 сентября. Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе. Он опубликовал сразу три записи в своем Twitter.

​В первом посте он написал, что узнал о крупномасштабном наступлении азербайджанской армии на Нагорный Карабах утром, когда проснулся. По его словам, Карабах является де-факто независимым государством, где живут армяне, и сейчас против всего гражданского населения Степанакерта и прилегающих районов направлены насильственные действия.

I woke up this morning learning about the large scale attack of Azerbaijani army on #NagornoKarabakh (a de-facto independent state populated by Armenians) targeting civilian population in Stepanakert & surrounding areas.

В следующей записи Мхитарян призывал международное сообщество срочно отреагировать и помочь остановить военные действия против мира и безопасности в регионе.

I call on the international community to urgently stand up & to help stop the military actions against the regional peace & security.