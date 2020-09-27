Москва, 27 сентября. Известный востоковед Евгений Сатановский предостерег мечтающую о НАТО Украину от совместных учений с военными альянса, он назвал их провокацией, передает телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал эксперта.

ВСУ в случае перехода на стандарты Североатлантического альянса столкнутся с серьезными последствиями, поскольку это ослабит украинскую армию. Такое мнение выразил политэксперт Сатановский, проанализировав маневры ВСУ и НАТО «Объединенные усилия» и Rapid Nrident 2020. Эти учения проводились как ответная мера на российские учения «Кавказ-2020».

Сатановский заметил, что учения Украины и НАТО можно назвать военной провокацией. Он напомнил, что ранее США и Великобритания уже вторгались в Россию в годы Гражданской войны, когда Запад пытался оказать поддержку Белому движению. Сейчас история повторяется, поскольку британцев и американцев «потянуло в те же края на приключения».

Эксперт уверен, что Киеву не стоит подгонять ВСУ под стандарты альянса. По мнению Сатановского, руководство Украины совершает большую ошибку, надеясь, что НАТО будет их защищать. На самом деле Запад планирует использовать украинскую армию в качестве «пушечного мяса» во время противостояния с Россией.

«Вот, пускай Украина теперь на натовские стандарты переходит. Чем быстрее она это сделает, тем лучше. Бить по такой армии – одно удовольствие. Их начальники это понять не способны, они вообще умом не отличаются», – резюмировал Сатановский.

Ранее Сатановский рассказал о «правилах общения» с США, которых должна придерживаться Россия. Он обратил внимание, что подобное руководство может пригодиться российским политическим деятелям.

