Киев не смог «декоммунизировать» внутренние паспорта украинцев. Руководство Государственной миграционной службы страны (ГМС) было вынуждено признать фактический срыв процесса всеобщей замены гражданами Украины традиционных паспортов на так называемые специальные удостоверения личности (ID-карты). Согласно официальной информации, против новых документов выступили сотни тысяч украинцев. В отдельных регионах такую замену массово бойкотируют представители старшего поколения, а молодые люди попросту не приходят в пункты выдачи для получения паспортов. Проблему изучал корреспондент ФАН.

Идея замены традиционных 16-страничных паспортов изначально принадлежала украинскому кабинету министров. С 1 ноября 2016 года, согласно правительственному постановлению, лица, достигшие 14-летнего возраста, получили возможность стать обладателями идентификационной карты американского и европейского образца. А с 2018-го пластиковые документы в обязательном порядке стали выдаваться не только подросткам, но и 25-летним, 45-летним украинцам. Как отмечено в специальном пояснении правительства страны, главной задачей нововведения является «уход от советской системы документирования и приведение паспортной структуры [Украины] в соответствие со стандартами ЕС и США».

ID-паспорт гражданина Украины представляет собой пластиковую карточку со встроенным электронным чипом, где содержится не только информация о дате, месте рождения и семейном положении обладателя документа, но и сведения о работе и проживании, данные по банковским операциям и даже магазинным покупкам.

«Такая практика поможет Киеву максимально приблизиться к существующим нормам цивилизованного Запада», — уверяют в администрации действующего украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ситуацию Федеральному агентству новостей прокомментировал киевский юрист Виктор Барчук.

«Такая практика не будет оценена ни Брюсселем, ни Вашингтоном. В глазах большинства украинцев она рассматривается как банальное подражание тому же Западу, — сказал Барчук. — В условиях общего обнищания населения многие наши сограждане не желают платить по 375 гривен [около 1000 рублей. — Прим. ФАН] за кусок пластика. Люди привыкли к традиционным паспортам-книжкам и совершенно очевидно, что для перестройки в этой сфере наши соотечественники не готовы».

С этим мнением полностью согласны и общественные активисты.

«Они [представители официальной власти. — Прим. ФАН] говорят, что нужно избавляться от наследия СССР, но ведь загранпаспорта у нас по-прежнему представляют собой «книжку», — говорит куратор общественной протестной акции Роман Царук (Харьков). — Мне проще и дешевле вклеить новую фотографию в нынешний бумажный документ, чем быть рабом пластика, когда спецслужбы достанут тебя даже из-под земли».

Кстати, в марте нынешнего года Царуку исполнилось 45 лет, по закону он был обязан поменять привычный паспорт на пластиковое удостоверение. Сейчас «книжка» активиста законной силы не имеет.

Позицию харьковского общественника разделяют и в Закарпатье. Там в ряде районов получать такие паспорта отказались до 80% населения.

«У меня есть украинский загранпаспорт и паспорт гражданина Венгрии, — признался журналистам один из местных жителей. — Получать пластик не хочу и не буду!»

Подобные настроения царят и в Черновцах, и на Волыни, и в Житомирской области.

О масштабах распространения протестных идей в этой связи говорит статистика. По данным ГМС Украины, в настоящее время ID-карты в качестве внутренних паспортов получили всего три миллиона человек.

«В условиях необходимости обеспечения новыми документами не менее 20 миллионов человек можно говорить о полном фиаско очередной «декоммунизации», объявленной Киевом», — резюмировала Федеральному агентству новостей социальный психолог Елена Мильто.

Как бы там ни было, а власти Украины уже объявили о намерении ввести крупные штрафы для всех нарушителей паспортного режима. По некоторым данным, отказников ждет не только административная, но и уголовная ответственность.