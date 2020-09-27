Армянский политолог: Конфликт вокруг Карабаха — самый серьезный с 1994 года

Политический обозреватель из Еревана Айк Халатян в интервью ФАН рассказал о своем видении беспрецедентного, с его точки зрения, обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. По мнению политолога, это самая серьезная эскалация со времен войны за независимость Нагорного Карабаха в 1994 году. Ранее стало известно, что Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, соответствующее заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна опубликовано в Facebook. Всеобщую мобилизацию также объявило руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Политический обозреватель из Армении Айк Халатян ответил на вопросы корреспондента Федерального агентства новостей по поводу сложившейся ситуации.

— Какова сейчас ситуация вокруг Нагорного Карабаха?

— Ситуация напряженная, о чем можно судить по тому, что в Нагорном Карабахе и в Армении объявлена всеобщая мобилизация. О напряженности ситуации говорит также информация, что были обстреляны [столица НКР] Степанакерт и другие населенные пункты. Хочу напомнить, что даже во время четырехдневной войны 2016 года по Степанакерту и другим крупным населенным пунктам удары не наносились. По моему мнению, нынешний конфликт вокруг Нагорного Карабаха — это самая серьезная эскалация с 1994 года [с войны за независимость НКР].

— Как вы думаете, каковы шансы на мирное урегулирование ситуации?

— Понятно, что страны-сопредседатели [Россия, США и Франция по Минской группе ОБСЕ, с 1992 года занимающейся урегулированием конфликта], в первую очередь Россия, будут пытаться остановить боевые действия. Раньше мы видели, что России это удавалось. Это было и в августе 1994 года, и в апреле 2016 года, и во время недавних событий в июле (обострение конфликта в июле 2020 года. — Прим. ФАН). Но, судя по тому, какая критика шла в последние месяцы в адрес Москвы из Баку, несмотря на неоднократные контакты азербайджанского руководства с российским, по всей видимости, в Азербайджане решили не считаться с мнением России.

Видимо, в Баку, потеряв надежду решить конфликт мирным путем, решили пойти на эскалацию. Возможно, власти Азербайджана считают, что силовым путем им удастся добиться прогресса в решении конфликта в свою пользу. Хотя, напомню, армянская сторона всегда подчеркивала, что у конфликта нет военного решения. Ереван всегда выступал за мирное решение конфликта, но, по всей видимости, в Баку решили сделать ставку на войну.

— Учитывая вышесказанное, как вы думаете, как будут развиваться события?

— Надо понимать, что у обеих сторон очень мощные вооруженные силы, оснащенные самым современным вооружением. При этом страны целенаправленно готовились: Азербайджан к военному решению конфликта; Армения и НКР — к защите независимости Народно-Карабахской республики.

О военной составляющей конфликта мне пока трудно судить: какой-либо информации о продвижении азербайджанских сил нет ни у СМИ, ни в соцсетях. Пока можно говорить только о том, что армянским силам удается успешно противостоять наступлению противника. Уже сообщалось о двух сбитых азербайджанских вертолетах, об уничтожении нескольких танков и беспилотников. По этой информации можно судить, что бои идут. Посмотрим, что будет дальше.

При этом руководство Армении прямо заявляет, что нужно готовиться к войне. Азербайджан, как мы видим, не настроен мирно решить конфликт. Кстати, на днях были знаковые заявления диппредставительств США и в Армении, и в Азербайджане, в которых содержались призывы к американским гражданам не выезжать за пределы Баку и не ехать на границу с Карабахом. Это уже было знаком, что в ближайшие дни можно ожидать серьезных событий.

Справка ФАН

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха разгорелся в конце 1890-х годов, в начале 1990-х это привело к полномасштабной войне, в результате которой была образована НКР. Ранее политик Франц Клинцевич заявил, что только Россия сумеет посадить за стол переговоров противоборствующие стороны застарелого карабахского конфликта. Подробнее об истории конфликта вокруг Нагорного Карабаха читайте в материале ФАН. Также Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию нынешнего обострения ситуации вокруг НКР.