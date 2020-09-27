Роскошная Высоцкая в купальнике восхитила подписчиков

Москва, 27 сентября. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram фото в купальнике, чем восхитила подписчиков. Они заявили, что 47-летняя знаменитость выглядит роскошно, а одна из пользовательниц даже сравнила ее с выдающейся балериной Майей Плисецкой.

В нескольких последних постах Высоцкая показала, как проводит отдых в Венеции. Один снимок в купальнике из этой поездки телеведущая уже публиковала неделю назад, но на нем было невозможно разглядеть ее фигуру. Новый кадр, на котором Высоцкая запечатлена, вытянувшись на массивном камне, позволяет сделать.

«Сегодня», — кратко подписала она публикацию.

Подписчики пришли в восторг от стройной телеведущей на отдыхе. В комментариях они буквально завалили Высоцкую комплиментами.

«Всегда вами восхищаюсь, Юлия! До чего же многогранны, удивительны и восхитительны!» — призналась allakuz06. «Вы роскошно выглядите! И прекрасно готовите!» — похвалила телеведущую pro.pech. «Почти Плисецкая», — сравнила героиню кадра с балериной nataliiakashinskaia. «Идеальная Юлечка!» — заявила mdonina88. «Киприда, из воды выходящая!!!» — отметил serge75567. «Красота суперская, прекрасная фигура», — написала da_mir7957.

Подписчики не всегда хвалят публикации Высоцкой. Например, недавно телеведущая показала свой образ с Венецианского кинофестиваля и столкнулась с критикой. Многие сочли, что она выбрала неподходящее платье.