Вера, Надежда, Любовь 2020: история, традиции и приметы, что нельзя делать

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в православии отмечается 30 сентября (17 сентября по старому стилю). Праздник в честь этих святых на Руси считался Вселенскими бабьими именинами. История этого праздника, традиции и приметы, а также о том, что нельзя делать 30 сентября, — в материале ФАН.

История Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

История этих великомучениц относится ко II веку — к временам правления в Риме жестокого гонителя христиан императора Адриана.

Согласно более поздним источникам, вдова София (Софья, что в переводе с греческого означает «мудрость») с тремя дочерями приехала из Милана в Рим и поселилась у богатой знатной знакомой. София была ревностной христианкой и в этой же вере воспитывала своих дочерей Веру, Надежду и Любовь (по-гречески Пистис, Элпис и Агапэ).

О благочестивой вдове и ее дочерях узнал император-язычник, который потребовал от них отречься от Христа и в знак смирения принести жертву римской богине охоты Диане (Артемиде). София и ее дочери отказались. За это император велел повергнуть девочек жестоким пыткам, а затем, когда они снова отказались отречься от веры, приказал их казнить. Для матери он выбрал муку страшнее — наблюдать за страданиями и гибелью своих дочерей, которым на тот момент было 12, десять и девять лет.

София похоронила казненных дочерей и через три дня скончалась на их могиле от душевных мук. София и ее дочери были причислены к лику святых. София — одна из немногих раннехристианских великомучениц, канонизированная в знак уважения к душевным страданиям.

На Руси греческие имена девочек — Пистис, Элпис и Агапэ — были переведены на старославянский, так они стали Верой, Надеждой и Любовью. Имя их матери Софии («Мудрость») оставили без перевода.

Народные традиции: Вселенские бабьи именины

На Руси день памяти Веры, Надежды, Любови и Софии считался Вселенскими бабьими именинами, когда было принято поздравлять всех женщин. Поскольку мудрая София и ее дочери символизируют женские добродетели с точки зрения христианства, 30 сентября фактически является аналогом христианского Женского дня.

На Руси женщины в свой бабий день поздравляли и угощали друг друга, а также плакались на тяжелую женскую долю, жаловались на жестоких мужей, а девушки в компании подруг страдали по неверным возлюбленным. Считалось, что в этот день нужно как можно усерднее молиться не только у иконы Веры, Надежды, Любови и Софии, но и возносить молитвы Богородице, как главной бабьей заступнице.

Приметы

По погоде на Веру, Надежду, Любовь судили о будущей осени. Теплое 30 сентября считалось знаком, что Богородица смилостивится к женщинам, и бабье лето, окончанием которого считается Воздвижение (27 сентября), еще продлится.

Согласно приметам, если 30 сентября в небе заметить клин улетающих на юг журавлей, на Покров (14 октября) жди первого снега.

Что нельзя делать 30 сентября

В бабий праздник по традиции женщин старались избавить от тяжелой работы, за исключением приготовления пищи. Считалось, что на мужчину, обидевшему в этот день жену, на юношу, обманувшему невесту, Богородица может наслать наказание, вплоть до тяжелой болезни и смерти. Если муж ударит жену, а она пожалуется Богородице, у обидчика может отсохнуть рука, поэтому в бабьи именины женщин обижать строго запрещалось.

Также было запрещено браниться и ругать женщин: Богородица могла наслать на сквернослова немоту.

В этот день женщины старались не ходить поодиночке в лес, это считалось опасным.