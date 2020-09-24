Названы страшные последствия истощения и ожирения у детей

Москва, 24 сентября. Кардиолог и член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин в разговоре с порталом News.ru рассказал, какими страшными последствиями чревато истощение и ожирение у детей.

Как отмечает доктор, истощение приводит к дефициту активности мышечной системы, отекам и нарушению белкового обмена. В таком случае любая физическая нагрузка способна привести к сердечной недостаточности.

Кондрахин подчеркивает, что в России достаточно большое количество детей с избыточным весом. Данная проблема грозит развитием сахарного диабета.

«Также в крови начинают появляться кристаллики сахара, которые царапают все сосуды. По этой причине может развиваться ранний атеросклероз», — говорит специалист.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Ридусом» отмечала, что хлеб, в составе которого есть сахар, дрожжи и белая мука, вреден для здоровья. По ее словам, отсутствие сахара в хлебе не сказывается на вкусе продукта.

Испанские исследователи из Университета Наварры в Испании недавно пришли к выводу, что потребление еды из ресторанов быстрого питания может стать причиной раннего старения клеток. Они отмечают что три порции фастфуда в неделю могут в два раза повысить риски раннего старения клеток.