Вступают в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков в России

Москва, 24 сентября. С четверга, 24 сентября, в России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков, единственным юридически значимым ее подтверждением теперь становится электронная регистрация. Об этом со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова сообщает ТАСС.

По словам Абрамова, бумажные свидетельства о поверке счетчиков теперь будут носить информационный характер, их будут выдавать по желанию пользователей.

«Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты метрологических работ будут не действительны», — отметил глава Росстандарта.

Ранее исполнительный директор предприятия «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева заявила, что «умные» счетчики избавят россиян от необходимости сдавать показания с приборов учета электроэнергии каждый месяц.