Белоснежная улыбка — прерогатива людей, которые тщательно следят за здоровьем ротовой полости. Если уделять состоянию зубов недостаточно внимания, их поверхность может покрывать зубной налет. Что он собой представляет? Почему образуется? И как от него избавиться в домашних условиях или в стоматологическом кабинете? На эти вопросы мы попросили ответить эксперта по гигиене и отбеливанию зубов сети стоматологических клиник «Все свои!» Марию Мадонову.

Что такое налет на зубах

Зубным налетом врачи-стоматологи называют скопление отложений на поверхности зубов. Их образуют микроскопические частички пищи, а также бактерии и микробы, которые питаются остатками еды в ротовой полости. Со временем, если не счищать эти отложения, их становится больше, они уплотняются, покрываются естественной биологической пленкой, которая присутствует на зубной эмали. Чем дольше они сохраняются, тем более заметными становятся.

Мягкая бляшка постепенно меняется. Из-за процесса минерализации она становится твердой, а при регулярном контакте с красителями приобретает темный цвет. Твердые уплотнения — это уже не налет, а зубной камень. И для своего носителя он становится не только эстетической проблемой.

«Зубной камень имеет свойство прорастать вниз, к корню зуба, — комментирует Мария Мадонова. — Если не удалять его, со временем он доберется до корня, и зуб выпадет».

Мягкие отложения не менее опасны. Они становятся местом активного распространения патогенных бактерий. Микроорганизмы питаются частичками пищи и размножаются. Ускоренный рост происходит при обилии высокоуглеводистой пищи: сахара, сладостей, мучных изделий. Естественным продуктом жизнедеятельности микробов становится кислота, которую они выделяют при потреблении пищи. Эта кислота разрушает зубную эмаль, вызывая развитие кариеса.

Почему образуется налет на зубах

По словам эксперта, главная причина появления зубных отложений — недостаточная гигиена полости рта. В 90% случаев скопления налета сохраняются из-за того, что человек плохо чистит зубы, не добирается щеткой до сложных участков, а также игнорирует зубную нить, которой можно вычистить налет из межзубных промежутков.

По этой причине он образуется и у взрослых, и у детей, но у последних встречается чаще. Дети редко любят чистить зубы, еще реже делают это качественно и тщательно. Кроме того в детстве употребляют больше углеводистой пищи, которая поддерживает рост патогенных микроорганизмов. Все это способствует не только сохранению налета на молочных зубах, но также стимулирует развитие кариозных процессов.

«У небольшого процента людей есть соматические заболевания, например, проблемы со слюнными железами, — продолжает Мария Мадонова. — При нарушении проходимости слюнных желез поверхность зубов недостаточно омывается слюной. Это вызывает быстрое появление зубного налета и зубного камня. Они образуются в больших количествах».

Кроме того в группе риска люди, страдающие заболеваниями пищеварительной системы. Нередко налет на зубах у взрослого служит одним из симптомов нарушений работы желудочно-кишечного тракта. И если врач-стоматолог наблюдает быстрое образование бляшек, он может порекомендовать пациенту обратиться к гастроэнтерологу.

Влияют и генетические факторы. По наблюдениям врачей, если родители страдают от этой проблемы, налет на зубах будет появляться и у ребенка.

Цвет отложений

По цвету бляшек стоматолог может судить о состоянии здоровья пациента и его привычках. Обычно поверхность зубов покрывает желтая, рыхлая масса, но иногда ее цвет может меняться. Коричневой она становится по мере минерализации — отвердения, когда превращается в зубной камень. Этот же цвет характерен для курильщиков: при постоянном контакте с табачным дымом желтоватые бляшки темнеют.

Окрашивать их могут также красное вино, черный чай, кофе. Важно понимать, что здоровая эмаль окрашиваться не может, так как в ее поверхности нет пор, куда проникают красители. Если эмаль повреждена или стала пористой в результате деминерализации, она может темнеть при контакте с красителями.

Налет же всегда пористый, он накапливает и удерживает красящие пигменты из продуктов и напитков. Поэтому удаление зубного налета темного или коричневого цвета мгновенно возвращает улыбке привлекательность, а зубам — белизну и здоровый блеск.

Индикация зубного налета

В домашних условиях несложно выявить образование бляшек на зубах. Достаточно провести языком по их внутренней поверхности. Если почувствовали шероховатости, значит, пленка уже сформировалась. Можно улыбнуться себе в зеркало и рассмотреть зубы, широко открыв рот. Темные участки обычно хорошо заметны на фоне здорового цвета эмали.

Для уточнения локализации масс можно использовать индикатор зубного налета. Это специальные, безопасные средства, которые окрашивают только бляшки, но не оказывают никакого влияния на эмаль. Индикаторы широко распространены, продаются в виде таблеток для растворения в воде или готовых растворов-ополаскивателей. В качестве красителей в них добавляют метиленовый синий или фуксин.

«Эти красители позволяют посмотреть, где большое скопление налета, — уточняет Мария Мадонова. — Используют их следующим образом: прополаскивают средством рот перед чисткой зубов и осматривают их поверхность. Затем чистят, уделяя максимальное внимание окрашенным участкам. Прополаскивают рот от пасты и снова полощут индикатором. Если следов красителя не осталось, значит, и отложения удалены».

Как убрать зубной налет в домашних условиях

Избавиться от него можно единственным способом – тщательной чисткой зубов. Если заметили его после еды, можно пройтись по зубам сухой щеткой. Если после чистки отложения остались, можно попробовать убрать их зубной пастой от налета.

К таким стоматологи относят все отбеливающие пасты, содержащие абразивные частички. Они мягко полируют эмаль, удаляя с поверхности пленку. Аналогичными свойствами обладают пасты для курильщиков. Они тоже содержат абразив, а применять их можно на регулярной основе.

Но если налет после чистки зубов сохранился, снять его в домашних условиях уже не получится. Не существует домашних средств, которые могли бы справиться с проблемой столь же эффективно, как профессиональная чистка у стоматолога. Любые попытки соскрести камень, минерализованную и пигментированную пленку самостоятельно окончатся неудачей и могут привести к повреждению эмали.

Удаление зубного налета у стоматолога

«В зависимости от скорости образования отложений можно рекомендовать пациентам посещать врача с требуемой периодичностью, — отмечает Мария Мадонова. — Обычно достаточно выполнять профессиональную гигиену ротовой полости один раз в полгода. Но иногда делать это нужно чаще — раз в два-четыре месяца».

В арсенале стоматологов достаточно средств, которые помогут очистить мягкий налет на зубах и стойкий зубной камень. Перед процедурой специалист может использовать индикаторы, чтобы пациент увидел участки, где повседневная гигиена недостаточна. Затем будет выполнена чистка, включающая три этапа.

Обработка ультразвуковым скалером. Устройство создает вибрации, которые разбивают минерализованные отложения. А потоком воды они смываются с зубной поверхности. Метод абсолютно безопасен, не нагревает, не царапает и не травмируют эмаль. Чистка Air Flow. Врач использует пескоструйный аппарат, в котором смешивают воду и чистящий порошок. Под давлением воздуха поток направляют на загрязненные участки. Под напором удаляются мягкие отложения, пигментация, биопленка. Полировка. Завершают процедуру обработкой эмали специальной полировочной пастой, которая делает поверхность абсолютно гладкой и исключает сцепление с ней частичек пищи и биопленки. После процедуры длительно сохраняется ощущение чистоты и свежести.

Камень в межзубных промежутках удаляют специальной лентой — штрипсой. Она может иметь разную степень шероховатости и подбирается врачом в зависимости от типа отложений. Завершают очистку межзубных участков полировкой гладкой штрипсой, которая делает их ровными и устойчивыми к скоплению налета.

Профилактика

Для предупреждения образования налета эксперт рекомендует лучше чистить зубы. Идеально, если технику чистки вам покажет стоматолог с учетом индивидуальных особенностей ротовой полости и вашего состояния здоровья. Можно использовать индикаторы, которые укажут на участки, требующие внимания.