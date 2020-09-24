Минтруд хочет изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

Москва, 24 сентября. Минтруд РФ хочет изменить методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Министерство предлагает со следующего года отказаться от расчета ПМ как статистической стоимости корзины потребления. Вместо этого Минтруд хочет определять прожиточный минимум как долю (44,2%) среднедушевого дохода.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагают установить в размере 109% от данного показателя, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%. Минтруд также выступил с инициативой установить МРОТ на отметке 42% от медианной зарплаты в России до 2026 года.

По данным газеты, расходы на переход к новой системе расчета в 2021 году составят 128,5 млрд рублей, к 2025 году — 241,3 млрд рублей.

Минтруд представил соответствующие поправки в два федеральных закона. Они были одобрены на заседании правительства в среду, 23 сентября.

Ранее RT сообщило, что в первом полугодии 2020 года самая высокая номинальная средняя зарплата в России была зарегистрирована на Чукотке — 116,5 тыс. рублей. На втором месте с показателем 113 тыс. рублей оказался Ямало-Ненецкий АО. Далее идут Москва, Магаданская область и Ненецкий АО с номинальными средними зарплатами в 96,8 тыс., 96,6 тыс. и 93,4 тыс. рублей соответственно.