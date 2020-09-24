Трамп не дал гарантий мирной передачи власти в США

Вашингтон, 24 сентября. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, способен ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов. Слова американского лидера приводит ТАСС.

«Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования (по почте. — Прим. ФАН), и это полная катастрофа», — сказал президент во время пресс-конференции в Белом доме.

На вопрос журналистов о том, сможет ли он обеспечить мирную передачу власти, Трамп ответил уклончиво.

«Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение», — заявил Дональд Трамп, имея в виду свой второй срок.

Трамп недавно допускал, что исход предстоящих выборов определит лишь Верховный суд США. Он выступает с критикой голосования по почте, которое продвигают демократы.

Ранее экс-представитель НАТО в России и капитан первого ранга морской пехоты США в отставке Гарри Табах заявил, что украинские агенты вмешивались в выборы президента США под руководством Джорджа Сороса и действующего кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена.

До этого американский телеканал CNN сообщил о попытке отравить Дональда Трампа с помощью посылки с ядом рицином. Опасную посылку перехватили спецслужбы. Аналогичный инцидент с Трампом уже произошел в 2018 году.