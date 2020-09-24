Украинский журналист Гордон публично пригрозил Корчевникову

Киев, 24 сентября. Украинский журналист Дмитрий Гордон публично обвинил в краже авторских материалов ведущего телеканала «Россия-1» Бориса Корчевникова и пригрозил ему судом в Лондоне. Об этом сообщает «Царьград».

Гордон обвиняет Корчевникова в незаконном использовании в телепередаче «Судьба человека» фрагментов его интервью. Журналист считает, что российский телеведущий намеренно крал его труд. По его словам, Корчевников взял кусок интервью, ни разу не указал источник и вырезал логотип.

«Он показывал только моих героев, а когда появлялся я на экране, он меня убирал — обрезал кадр, логотип замыливал или увеличивал кадр, чтобы не было логотипа. Ни разу он не сказал, что это интервью взял Дмитрий Гордон», — подчеркнул журналист.

По словам Гордона, он не обратился в суд, когда находился в столице России, так как в Сети распространились слухи о плохом самочувствии телеведущего. Однако теперь он хочет разобраться с телеканалом «Россия-1» и Корчевниковым в суде Лондона. Журналист заявил, что понимает, какую сумму придется потратить на тяжбы, но его это не остановит. Самого Корчевникова Гордон назвал «мерзкий негодяем».

Ранее Корчевников рассказал, какие эмоции он испытал, когда врачи выявили у него доброкачественную опухоль мозга.

«Было понимание того, что я очень слаб на самом деле, и ты только кажешься себе самым сильным», — сообщил телеведущий.

Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли мозга в 2015 году. Ведущему сделали трепанацию мозга и несколько курсов химеотерапии, что серьезно сказалось на состоянии его здоровья.