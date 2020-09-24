Жириновский объяснил, почему Европа оказалась на грани войны из-за США

Москва, 24 сентября. Внешняя политика США в Европе сводится к тому, чтобы максимально унизить Германию, что в очередной раз поставит мир на грань войны. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Прицел американской внешней политики в Европе сейчас сводится к тому, чтобы максимально унизить немцев… и тем самым спровоцировать в этой стране всплеск ультраправых настроений», — написал Жириновский.

В качестве примеров он напомнил шантаж США с финансированием НАТО и перевод американского контингента в Польшу, а также попытки Вашингтона остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

По его мнению, все это повторяет события, которые происходили в перерыве между Первой и Второй мировыми войнами, «когда Германию преднамеренно унижали, де-факто лишили суверенитета, обложили огромными репарациями, и это привело к всплеску национализма и приходу к власти НСДАП во главе с Гитлером».

При таком развитии событий, по словам лидера ЛДПР, Европа вновь окажется очагом нестабильности, отношения между Германией и РФ резко ухудшатся и «мир окажется на грани войны».

«В этой ситуации США, отделенные океаном, вновь предстанут в качестве «острова стабильности», туда хлынут мигранты из Европы, которые привезут с собой новые идеи, изобретения, бизнес», — резюмировал Жириновский.

Напомним, отношения США и Германии обострились на фоне реализации российского проекта «Северный поток — 2». Вашингтон старается остановить строительство газопровода, поскольку лоббирует продажи своего сжиженного природного газа на европейском рынке.

Ранее немецкое издание Der Spiеgel указало, что США давно перешли красную черту в вопросе экономических санкций, которые фактически незаконны. Авторы призвали власти Европы не мириться с подобным агрессивным поведением и нанести ответный удар по США, который бы заставил Вашингтон задуматься о своем поведении.