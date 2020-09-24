Беременность — такое деликатное и для многих девушек заветное положение. Заголовки статей в интернете только и пестрят различными страшилками и запретами. «Беременным противопоказано...», «Женщинам в положении категорически запрещается…», «Этот продукт приведет к выкидышу…». О какой спокойной беременности можно говорить в таком случае? Еще хуже обстоят дела в различных форумах, где будущих мам пугают сексом. По мнению диванных экспертов, при беременности он очень опасен. Мы решили задать вопрос профессионалу, и оказалось наоборот — секс во время беременности весьма полезен для женщин! Он избавляет от депрессии, сближает семью и помогает подготовиться к будущим родам. Но обо всем по порядку.

Можно ли заниматься сексом во время беременности

В беседе с нашим изданием кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Медицинского женского центра Евгений Петрейков рассказал, что беременным вполне можно заниматься сексом. Однако существует несколько «оговорок».

«Если есть противопоказания у женщины, то тогда интим придется исключить. Среди них: предлежание плаценты, или угроза прерывания беременности на любом сроке».

Доктор подчеркнул, что к угрозе прерывания беременности относятся ранее случавшиеся выкидыши, синдром потери плода и вероятность преждевременных родов. Поэтому прежде чем восстанавливать свою интимную жизнь, лучше посоветоваться с гинекологом, который может выявить возможные противопоказания.

Когда беременным можно возобновлять интимную жизнь

Мы поинтересовались, когда же беременная женщина может возобновить интимную жизнь без угрозы для плода. По словам доктора, от секса лучше воздержаться на ранних сроках.

«Как только была выявлена беременность, заниматься сексом лучше не стоит. До срока примерно в четыре недели это дело лучше отложить. Ну а дальше лучше просто выбирать правильные позиции, потому что существуют позы, которые беременным категорически запрещены».

Так, по словам доктора Петрейкова, беременным не рекомендуется:

• колено-локтевое положение;

• поза наездника;

• миссионерская поза (запрещается с 15–16 недели).

В это же время самым лучшим вариантом для любовных утех станет позиция на боку. Как пояснил врач, она не только самая удобная и выгодная, но и самая безопасная. Поэтому советует не верить различным «страшилкам» на женских форумах, а слушать своего врача, который знает все особенности вашего организма. Что касается частоты половых сношений, то в случае отсутствия противопоказаний полагайтесь на свое состояние — сексуальная жизнь не нанесет никакого вреда.

Чего стоит опасаться беременным во время секса

Чтобы женщине сохранить свое здоровье и жизнь ребенка, нужно обратить внимание на один очень важный момент. Беременным во время полового сношения нужно избегать оргазма, который и вызывает сокращение матки.

«Лучше избегать стимулирования эрогенных зон. Это может быть шея, мочка уха, внутренняя сторона бедра или соски».

Дело в том, что сокращение матки может спровоцировать выкидыш. Однако об этом всегда предупреждает гинеколог, который наблюдает за женщиной с начала ее беременности.

Польза

Во время изучения темы мы обнаружили такую информацию, которая нас сильно озадачила. В Сети пишут, что секс помогает подготовить женщину к родам! Как оказалось это самая настоящая правда. Доктор Петрейков помог нам разобраться в этом хитроумном процессе.

«Секс на поздних сроках беременности помогает подготовить шейку матки. Дело в том, что в семенной жидкости содержатся простагландины. Эти вещества быстро всасываются в слизистую поверхность и начинают работать — повышают гидрофильность и смягчают шейку матки. Именно так и происходит подготовка женщины к родам».

Помимо этого доктор отметил, что любовные утехи во время беременности помогают побороть женщине появившиеся комплексы, улучшают настроение обоих партнеров и только сближают их. Ведь в такие деликатные моменты пары чувствуют особенную близость и связь друг с другом.

Поэтому не стоит переживать и напрасно мучить себя и своего избранника. Беременность — не повод отказываться от интима. Наоборот, в этот период секс принесет не только пользу, но и массу новых ощущений.