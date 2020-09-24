Ким Кардашьян устала терпеть выходки Канье Уэста и может подать на развод

Лос-Анджелес, 24 сентября. Американская актриса Ким Кардашьян устала терпеть выходки рэпера Канье Уэста и может подать на развод. Об этом сообщает портал Page Six.

По данным инсайдера, супруги не сошлись во мнениях. Звезда ТВ-шоу до сих пор не может простить музыканту слов об их дочери Норт и позицию по поводу абортов.

Пагубно на отношения звездной пары также влияет биполярное расстройство Канье Уэста.

«Ким уже подготовила все бумаги и ждет, когда у Канье завершится маниакальный период», — сообщил близкий к паре источник.

В июле Кардашьян объяснила странное поведение своего мужа биполярным расстройством. Звезда призналась, что никогда публично не рассказывала о том, как это влияет на жизнь семьи, чтобы защитить детей.

Модель подчеркнула, что, будучи публичным человеком, Канье является объектом критики. Кроме того, она добавила, что ее муж ― сложный человек. Он испытывает трудности, будучи артистом и темнокожим, также Канье пережил мучительную потерю своей матери, и имеет дело с давлением и изоляцией, ситуация усугубляется его биполярным расстройством.