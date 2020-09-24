Ваенга продает квартиру в Петербурге, чтобы выбраться из финансовой ямы

Москва, 24 сентября. Певица Елена Ваенга в интервью журналу «Антенна» призналась, что из-за пандемии коронавируса попала в чудовищную финансовую яму. Чтобы рассчитаться с долгами, артистка продает свою квартиру в Петербурге.

«Уверена, 80% прочитавших это мне не поверят. Но сейчас, чтобы рассчитаться с долгами, я продаю свою квартиру в центре Петербурга. Ничего страшного, у меня есть дом, есть где жить. Но это я к тому, что у меня не лежат 100 миллионов на черный день», — рассказала певица.

При этом она добавила, что обязательно справиться, в конце концов, пандемия — не война и не чума.

«Но мы, артисты, получили хорошую инъекцию, нам показали свое место», — отметила Ваенга.

По ее словам, до введения ограничительных мер у нее было по 10-12 концертов в месяц. Она предположила, что для нее произошедшее было неким знаком, и теперь она не собирается работать в прежнем темпе, а сосредоточится на семье.

«Я дома хочу пожить. Мне 43 года. Гастроли — это не жизнь. Это тяжелая работа в отсутствие родных, собственной постели, нормального туалета, полотенец, посуды и своего ребенка. Если передо мной встанет дилемма — семья или карьера, не задумываясь выберу семью», — подчеркнула артистка.

Ранее во время эфира пресс-центра Медиагруппы «Патриот» Ваенга рассказала, как изменилась ее жизнь из-за вынужденной паузы связанной с пандемией коронавируса. По ее словам, у нее «была истерическая радость по этому поводу», поскольку наконец-то звезда смогла проводить врем дома в кругу родных людей. Артистка добавила, что пандемия дала ей выдохнуть, «завести кур, огород, перечитать много книг».