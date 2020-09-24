Дочь Джоли и Питта не будет менять пол, если актеры снова сойдутся

Лос-Анджелес, 24 сентября. Дочь американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт поставила ультиматум, предложив не менять пол, если родители снова сойдутся. Об этом сообщает портал Popcacke.

Шайло Джоли-Питт не может определиться с полом уже несколько лет. Ранее она заявляла, что является мальчиком и, чтобы стать мужественнее, начала пить гормональные таблетки до того, как ей можно будет сделать операцию по смене пола.

Джоли-Питт делала все, чтобы быть похожей на парня. Она подбирала мужественные образы, носила короткие стрижки и придерживалась темных тонов в обуви и аксессуарах. Но в последнее время Шайло отрастила волосы и начала выглядеть более женственно.

По данным портала, недавно папарацци сняли 45-летнюю Анджелину Джоли в супермаркете, куда Шайло вышла в мини-юбке.

Один из пользователей JACOBCalebSmith заявил, что обладает инсайдерской информацией о ситуации.

«Мой друг — один из журналистов известного журнала. Им в редакции сообщили, что Шайло поставила матери ультиматум: останется девочкой, если та помирится с отцом и они снова сойдутся. Теперь Джоли хлопочет, чтобы Питт вернулся, хочет, чтобы дочь осталась дочерью», — рассказал он.

В конце августа папарацци сделали фото, на которых можно разглядеть необычный наряд Шайло. Девочка надела толстовку, женские шорты и кеды, отросшие волосы собраны в хвост. Многие предположили, что ребенок Джоли и Питта больше не намерен принимать специальную гормонотерапию.