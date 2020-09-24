Сенаторы США опубликовали доклад о сделках сына Байдена с Батуриной

Вашингтон, 24 сентября. Американские сенаторы-республиканцы заявили, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер замешан в сомнительных сделках на миллионы долларов с Еленой Батуриной, передает РИА Новости.

Доклад опубликовали в среду сенаторы Рон Джонсон и Чак Грассли.

«Батурина 14 февраля 2014 года перевела на банковский счет Rosemont Seneca Thornton LKC 3,5 млн долларов по «Соглашению о консалтинге DD12.02.2014». Rosemont Seneca Thornton — это инвестиционная компания, сооснователем которой является Хантер Байден», — гласит текст доклада.

В документе сообщается, что Батурина с мая по декабрь 2015 года совершила 11 переводов на счет, принадлежащий компании BAK USA LLC. Общая сумма переводов составила почти 392 тыс. долларов. Изначально девять из 11 переводов на сумму порядка 242 тыс. долларов поступили на счет Rosemont Seneca Thornton, а после были перенаправлены на счет BAK USA.

Платежи именуются как «Договор займа» и предназначались для оплаты стартапа в городе Буффало по производству планшетов совместно с китайскими партнерами (компании из КНР в докладе не называются). Компания обанкротилась в мае 2019 года.

В документе нет прямых объяснений, почему сенаторы посчитали эти транзакции подозрительными.

«Хантер, его семья и [его деловой партнер Девон] Арчер получили миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым», — говорится в докладе.

К подозрительным транзакциям сенаторы также отнесли получение 142 тыс. долларов от компании Novatus Holding, основным акционером которой значится гражданин Казахстана Кенес Ракишев.

Документ затрагивает также период времени, связанный с работой Байдена в компании Burisma на Украине. Согласно докладу, Байден и Арчер получили тогда миллионы долларов.

Затронули сенаторы и личную жизнь Байдена. По из данным, Хантер «платил женщинам-нерезидентам, которые были гражданками России или других стран Восточной Европы, которые могут быть связаны с «Восточноевропейским кольцом проституции и торговли людьми». Однако никаких подробностей или доказательств по данной теме авторы доклада не представили.

По мнению сенаторов, все это говорит о «потенциально преступной деятельности» Хантера Байдена.

Отметим, минувшим летом адвокат президента США Рудольф Джулиани опубликовал фильм, в котором рассказывает про отмывание денег Демократической партией США на Украине. По его данным, демократы таким образом тайно вывели с Украины порядка 5,3 млрд долларов.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Главными кандидатами на пост главы американского государства остаются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джозеф Байден.