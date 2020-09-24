Загитова восхитила поклонников танцами в раздевалке

Москва, 24 сентября. Выложенное в сеть видео, на котором фигуристка Алина Загитова танцует в раздевалке, восхитило пользователей соцсетей. Видеоролик сначала появился в сториз олимпийской чемпионки, а затем был опубликован на ее фанатской страничке в Instagram.

На видео фигуристка танцует, сидя на скамейке, под композицию «Say My Name» группы Destiny’s Child. Поклонники спортсменки остались в восторге.

«Озорная, веселая и такая счастливая. Ее смех можно слушать бесконечно», — написал один из комментаторов.

Напомним, что в 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото. В августе 2019 года она заявила, что хочет сделать паузу в карьере. Фигуристка объяснила, что в свои 17 лет уже многого добилась и хочет немного отдохнуть.

Однако ее тренер Тутберидзе, не делавшая ставку только на Загитову, подготовила новое поколение чемпионок. Уже в строю Алина Щербакова, Александра Трусова и Анна Косторная. По ее словам, Загитова должна признать, что фигурное катание в России с каждым годом молодеет и что у нее появились серьезные конкурентки.

В феврале Загитова заняла второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), уступив пальму первенства японке Рике Кихире. В декабре российская спортсменка объявила о приостановке карьеры, однако уже в январе возобновила тренировки. Позже фигуристка приняла участие в ледовом шоу Art on Ice в Цюрихе.