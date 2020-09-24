Норму о пьянстве на работе не будут применять к сотрудникам на удаленке

Москва, 24 сентября. Норма, согласно которой сотрудник может быть уволен за появление на рабочем месте в нетрезвом виде, не будет применяться к дистанционной занятости. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на рабочую версию поправок к законопроекту об удаленной работе.

Данный документ был подготовлен рабочей группой, которая занимается коррекцией законопроекта ко второму чтению. Это промежуточный вариант поправок, который будет обсуждать на заседании в четверг.

Согласно тексту поправок, работодатель не сможет уволить удаленного работника за пьянство на рабочем месте или за прогул в классическом понимании, когда речь идет об отсутствии сотрудника рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены. Компания получит право уволить работника, если он не выходит на связь более чем на один рабочий день «установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции».

Таким образом, если удаленный работник справляется со своими обязанностями, он может употреблять алкоголь и уволить его за это будет невозможно. Одной из главных причин этого является тот факт, что дистанционно доказать факт опьянения практически невозможно.

«Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру — так станет возможно зафиксировать, что человек пьян. Причем нужно еще привести коллег-свидетелей, что в офисе не составило бы проблемы. Но эта процедура противоречит конституционному праву о неприкосновенности жилья», — объяснил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Ранее доктор экономических наук, эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина перечислила преимущества удаленной работы.