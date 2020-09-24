Комик Мусагалиев спародировал Соловьева и его нелюбовь к США

Москва, 24 сентября. Комик Азамат Мусагалиев спародировал телеведущего Владимира Соловьева, посмеявшись над его нелюбовью к США. Видео опубликовано на YouTube-канале ТНТ.

Комик представился Владимиром Соловьевым-Разбойниковым, ведущим программы «Полный гутен таг» на радиостанции «ДвестиFM».

«Уже семь утра, пора просыпаться и ненавидеть Америку. Пока мы уютно спали в своих кроватках, этот гадливый звездно-полосатый американский кошак наверняка нам успел напакостить за эту ночь», — начал «эфир» Мусагалиев.

Прошелся комик и по теме протестов чернокожего населения в США, напомнив, как полицейские встают на колено перед афроамериканцами.

«Вот русские люди встают на колено только перед Родиной и развязанным шнурком, понятно. Только две святые, духовные вещи», — подчеркнул он.

После Соловьев-Разбойников перешел к крымской теме, заявив, что «наш Крым наш».

«Специально с двух сторон словом «наш» запаковал, чтобы с какой стороны ни посмотрел, Крым был наш», — пошутил Мусагалиев.

Гостем «программы» стал коллега Владимир Понзер. По словам комика, у того есть российское и «пару предательских» гражданств.

Владимир Соловьев работает на телеканале «Россия 1», а также регулярно проводит эфиры на радио «Вести FM». Ведущий знаменит своей резкой критикой и умением остро ответить на любые выпады. К примеру, летом спортивный комментатор Василий Уткин и Соловьев обменялись язвительными замечаниями в адрес друг друга, а затем и оскорблениями. Дело дошло до угроз физической расправы. После Соловьев опубликовал в Сети видео своих тренировок по боксу.