Житель ЕАО хранил более 100 кг конопли в тайнике

Биробиджан, 24 сентября. Жителя села Песчаное в Еврейской автономной области (ЕАО) подозревают в хранении более 100 кг конопли. Об этом сообщает областной портал РИА Биробиджан.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД и оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. По версии правоохранительных органов, неоднократно судимый мужчина обнаружил в окрестностях села Песчаное дикорастущую коноплю, оборвал верхушки растений и спрятал их в лесу. Мужчина оборудовал тайник и для дальнейшей обработки сушил собранные части конопли.

Полицейские обнаружили тайник и задержали подозреваемого. Общая масса изъятых в лесу растений превысила 106 килограммов, по результатам экспертизы, они признаны наркотическим средством каннабис (марихуана).

Ранее сотрудники ФСБ пресекли производство наркотиков в Ростовской области и изъяли 31 кг мефедрона.