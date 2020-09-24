Рошаль: массовые скопления людей без масок являются преступлением

Москва, 24 сентября. Массовые скопления людей без масок во время пандемии коронавируса являются преступлением, заявил президент НИИ неотложной детской травматологии и хирургии, президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль. В интервью Kp.ru он призвал всех крайне серьезно относиться к маскам и масочному режиму.

Он подчеркнул, что маски являются важнейшим элементом предупреждения распространения любой вирусной инфекции, включая респираторные, к которым относится и COVID-19.

«И, когда я вижу толпы людей, которые по Москве (и не только) ходят без масок, я считаю, что это преступление просто», — заявил Рошаль.

Он прокомментировал появление в СМИ сообщений о «вредности» масок. По его словам, журналисты неправильно интерпретировали слова одного из сотрудников Росздравнадзора, который предупредил, что лучше всего носить сертифицированные маски, а не самодельные. Кроме того, Рошаль призвал всех не только носить маски, но и соблюдать другие гигиенические меры.

«Надо также помнить, что и остальные все меры предосторожности — такие, как соблюдение дистанция, как гигиена рук, — они все сохраняются. Об этом всегда надо помнить», — напомнил Рошаль.

Мэр Сергей Собянин ранее высказал уверенность, что буквально через несколько месяцев коронавирус в Москве будет побежден. Говоря о предполагаемых сроках победы над COVID-19, мэр столицы предположил, что это случится в течение полугода.