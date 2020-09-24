В Минске завершились акции протеста

Минск, 24 сентября. Массовая акция протеста, охватившая Минск после инаугурации президента Белоруссии Александр Лукашенко, завершилась, передает РИА Новости.

Протестующие вышли на улицы белорусской столицы около шести чесов вечера и разошлись ближе к полуночи. Изначально они собирались у стелы «Минск — город герой», откуда их прогнали силовики водометами. На улице Немига протестующие попытались пойти на силовиков в наступление, тогда правоохранители задержали их с применением дубинок.

После полуночи несколько человек из числа участников протестов выставили небольшие баррикады около станции метро «Спортивная», но после приезда ОМОН все разошлись.

По данным ГУВД Мингорисполкома, за время протестов были задержаны «несколько десятков человек». Правозащитный центр «Весна» заявлял о 200 задержанных.

Ранее минская полиция опровергла появившуюся в ряде Telegram-каналов информацию о том, что правоохранители использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ, оружие для предупредительной стрельбы и светошумовые гранаты, подтвердив, что применялись только водометы.