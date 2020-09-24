Американский политик отчитал Трампа за унижение военных США в Сирии

Москва, 24 сентября. Американский дипломат Бретт МакГурк потребовал от президента США Дональда Трампа связаться с Москвой после унижения военных в Сирии, сообщает портал «Русская весна».

В июле портал опубликовал видео, на котором в сирийской провинции Хасака российские военные отчитывают американских коллег. Во время патрулирования сирийско-турецкой границы российские военные заблокировали американскую бронетехнику из-за их неадекватных действий. На записи видно, как офицер военной полиции РФ отчитывает коллегу.

«Это территория Сирии. Российские Вооруженные силы здесь по приглашению Башара Асада. На каком основании здесь находятся американцы?» — заявил офицер.

На появление видео отреагировал американский политик Бретт МакГурк, ранее занимавший руководящие должности в сфере национальной безопасности при президентах Джордже Буше, Бараке Обаме и Трампе. Он опубликовал ролик в своем микроблоге в Twitter, сопроводив его обвинениями в сторону Трампа. Политику не понравилось, что «Трамп играет в гольф, когда американские войска в Сирии теперь ежедневно противостоят россиянам из-за его стремительного решения передать 2/3 некогда стабильной территории Путину и Эрдогану».

Он призвал главу Белого дома позвонить российскому коллеге, чтобы тот «прекратил преследовать» американские войска в Сирии.

Вскоре в САР произошел второй инцидент, во время которого американские военные получили травмы из-за столкновения бронеавтомобиля с российским БТРом. МакГурк также прокомментировал события в Twitter, посетовав, что американский президент не обсуждал эту тему с Путиным.

«Он оставляет наши войска на произвол судьбы», — написал бывший специальный посол США, ответственный за взаимодействие с другими странами по вопросам борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Стоит отметить, что войска США находятся на территории Сирии незаконно, тогда как российские действуют по официальному приглашению властей страны. Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты выведут свои войска с территории страны, однако до сих пор этого так и не произошло.

Напомним также, что российская военная полиция проводит патрулирование согласно меморандуму, подписанному Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в октябре прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.