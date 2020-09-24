В России могут снизить плату за вывоз мусора

Москва, 24 сентября. Благодаря совершенствованию концепции Расширенной ответственности производителей (РОП), в России уже с 2022 года может снизиться плата за вывоз мусор. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Деловую Россию».

Сейчас данный документ рассматривают в правительстве. Одним из ключевых предложений является требование обязать производителей отвечать за утилизацию 100% их продукции. Кроме того, предлагается возложить ответственность за переработку упаковки на ее производителей. РСПП уже направил письмо вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, в котором поддержал эту инициативу.

Реализация этих нововведений приведет к тому, что плата за вывоз мусор для населения может сократиться на 10-15%. Снижения тарифов можно ожидать где-то с 2022 года, полагает депутат Госдумы Владимир Пушкарев.

В настоящее время население платит примерно 190 миллиардов рублей в год за вывоз мусора, в то время, как компании за экологический сбор в рамках РАП – лишь 2,3 миллиарда рублей. Важно отметить, что существенного роста сортировки и переработки отходов пока не наблюдается. Однако если производителей обяжут перерабатывать 100% мусора, производителям придется забирать вторсырье у населения. Сейчас компании ограничиваются оплатой экологического сбора за 10–20% своей продукции или заказом переработки у специальных фирм.

По словам представителя вице-премьера Виктории Абрамченко, письмо РСПП уже получено, а инициативы союза переданы на рассмотрение в профильные ведомства. Уже принято решение об увеличении норматива утилизации, однако итоговая цифра будет утверждена позже. Концепция РОП должна быть принята до конца года.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что россияне создадут онлайн-рейтинг всех контейнерных площадок в стране. Для этого Общероссийский народный фронт загрузил в «Яндекс-карты» координаты 139 тысяч объектов в 26 регионах — их количество увеличивается с каждым днем. Поводом к запуску нового проекта стали результаты прошлогоднего мониторинга в 68 регионах: общественники обошли тысячу адресов и лишь в 32% из них не нашли нарушений.