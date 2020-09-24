Власти Аляски уберут памятник русскому губернатору

Ситка, 23 сентября. Власти американского города Ситка, расположенного на Аляске, приняли решение убрать памятник правителю русской Америки Александру Баранову. Как сообщает РИА Новости, памятник Баранову перенесут в местный музей.

Данное решение было принято городскими властями на фоне массового сноса памятников в США в рамках протестов против расизма и колониализма.

Резолюция о переносе памятника была принята городским советом еще 14 июля. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выступил с заявлением, в котором предложил выкупить памятник у США, чтобы разметить его в одном из российских городов. С аналогичным предложением к городским властям обратился фонд Art Russe.

Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века. Город, в котором находится памятник Баранову, до 1867 года назывался Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Над статуей работала скульптор Джоан Багби-Джексон. В 1989 году одна из местных семей подарила памятник муниципалитету, и статую установили перед общественным центром на берегу океана.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич назвал идею сноса памятника Баранову элементом информационной войны против России. Член Совфеда подчеркнул, что никакого геноцида, который мог бы стать поводом для переноса памятника, при Баранове на Аляске не было.