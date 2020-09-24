Пушков назвал пропагандой список «влиятельных людей» журнала Time

Москва, 24 сентября. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал список самых влиятельных людей мира от американского журнала Time одной из форм пропаганды доминирующих в элитных кругах Запада ценностей.

Ранее Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. Среди лидеров, в частности, оказались директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп, глава КНР Си Цзиньпин и другие.

При этом СМИ обратили внимание, что президента России Владимира Путина в этом году в список не включили, несмотря на то, что ранее он неоднократно в нем появлялся.

По мнению российского сенатора, каждый подобный список, публикуемый американскими СМИ, «отражает не столько реальность, сколько идеологические и политические предпочтения его авторов или стоящих за ними кругов».

«Как и та Нобелевская премия мира, которую дали Обаме за пустую болтовню. Все — это разные формы пропаганды доминирующих в элитных кругах Запада ценностей. Плюс квоты: столько-то африканцев, столько-то афроамериканцев, столько-то выходцев из Азии и т.п. Куда же без квот», — написал Пушков.

Ранее политолог Николай Злобин в эфире НСН призвал не делать глубоких выводов на основании рейтинга журнала, подчеркнув, что «Time не является каким-то объективным критерием». По его словам, мировая политика не делается по этим спискам, там все определяется по «гамбургскому счету».