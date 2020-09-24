Пугачева в мини-шортах взбудоражила фанатов

Москва, 23 сентября. Певица Алла Пугачева порадовала своих поклонников фотографией, где она запечатлена в мини-шортах на прогулке с дочерью. Необычный снимок был выложен в Instagram певицы.

На фотографии Пугачева гуляет со своей дочерью Лизой. Певица одета в джинсовый комплект из безрукавки и мини-шорт, черную кофту, легкие мокасины и темные очки.

Подписчики Пугачевой в соцсетях были восхищены этой фотографией. Они сравнили певицу и ее дочь с «солнышком», а также восхитились смелостью Пугачевой, надевшей столь короткие шорты. В комментариях отметили смелый образ Пугачевой и ее позитивный настрой, а также в шутку попросили поделиться секретом вечной молодости.

Напомним, что в конце августа супруг Пугачевой телеведущий Максим Галкин решил похвастать урожаем яблок. В саду звезд действительно поспело много плодов, однако не все они пригодны к потреблению. Первое же яблоко, которое взял шоумен, оказалось гнилым.

Пугачева и Галкин с наследниками живут в огромном особняке в подмосковной деревне Грязь. Их дом, повторяющий замок, окружен большой территорией, которая летом полностью покрывается зеленью. Это позволяет детям вволю проводить время на свежем воздухе, а родителям — не переживать, что двойняшки могут исчезнуть из поля зрения.

Напомним, что ранее музыкальный критик Сергей Соседов подчеркивал, что брак Пугачевой и Галкина вряд ли является счастливым. По его мнению, это — клоунада.