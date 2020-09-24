Зеленский предложил создать на Украине «центр по борьбе с дезинформацией»

Нью-Йорк, 24 сентября. Украина готова инициировать создание международной штаб-квартиры по противодействию распространению дезинформации на своей территории. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил, выступая в онлайн-формате на 75-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба главы государства.

В своей речи Зеленский отметил, что информационные угрозы миру доказывают, что «наша планета уже не такая большая».

«Когда дезинформация и фейк-ньюс могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательные процессы», — уточнил он.

По словам Зеленского, Украина «готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде».

Напомним, в связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, выступления представителей государств в Генассамблее ООН проходят в видеоформате. В зале присутствуют лишь постоянные представители стран при организации.

Во вторник с речью на 75-й сессии Генассамблеи ООН выступил российский президент Владимир Путин, передавал RT. Среди прочего он сообщил, что накопленный научный потенциал и клинический опыт российских врачей позволили в кратчайшие сроки создать первую в мире вакцину от коронавируса. Глава государства предложил сотрудникам ООН бесплатно пройти вакцинацию. В ответ представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик выразил благодарность Путину.