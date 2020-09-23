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Госдеп не хочет признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

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Госдеп не хочет признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Вашингтон, 23 сентября. Госдеп США не будет признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.

«Выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — приводит RT слова представителя Госдепа, который комментировал состоявшуюся накануне инаугурацию Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 июля. Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. После этого в стране начались протестные акции, переросшие в массовые беспорядки. Значительная часть аналитиков и экспертов указала на тот факт, что протесты в Белоруссии были организованы в полном соответствии с западными методичками, включая легендарным пособием по цветным революциям «От диктатуры к демократии» американского политолога Джина Шарпа.

«Эта книжка очень хорошо известна и регулярно применяется в таких делах. В США есть поговорка «не чини, пока не сломано» — то есть, если какой-то рецепт хорошо работает, им надо продолжать пользоваться», — прокомментировал действия Запада в Белоруссии политолог Анатолий Вассерман.

Такой же позиции придерживается и сам президент Белоруссии Александр Лукашенко, которые еще в августе указал на тот факт, что протесты после выборов в республике дело рук «кукловодов». Кроме того, он напомнил о «лязгающих гусеницами» танках НАТО у границ республики.

Источник: РИА Новости
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