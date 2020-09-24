Бойцы ВДВ отработали защиту Юго-Запада РФ от морского десанта

Ведение маневренной обороны подразделения ВДВ с применением авиации отработали 23 сентября в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне воздушно-десантных войск «Раевский» в Краснодарском крае близь города Новороссийска, передает с места событий корреспондент ФАН.

Военнослужащие Новороссийского горного соединения ВДВ при поддержке ударных вертолетов Ми-28, артиллерии и танков отразили нападение морского десанта условного противника со стороны Черного моря в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

«Согласно сценарию учений, бригада морского десанта условного противника, сосредоточенная в акватории Черного моря, предприняла попытку высадиться на побережье и удержать плацдарм для дальнейшего проведения наступательной операции», — объяснили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Для уничтожения передовых подразделений противника в воздух были подняты самолеты Су-27 и ударные вертолеты Ми-28. Авиация ударила по пунктам управления и десанто-высадочным средствам условного противника.

«В это время разведывательные подразделения ВДВ с помощью беспилотников «Орлан-10» обнаружили точное местоположение противника. Для уничтожения высадившегося десанта были направлены противодесантные группы, для переброски которых были задействованы четыре вертолета Ми-8 под прикрытием ударных вертолетов Ми-28», — уточнил источник.

В дальнейшем для постановки неподвижного заградительного огня была задействована самоходная артиллерийская батарея десантно-штурмового полка, вооруженная 122-мм гаубицами Д-30 и самоходно-артиллерийскими орудиями 2С9 «Нона-С». Под прикрытием огня артиллерии на огневой рубеж была также выведена танковая рота на танках Т-72 Б3.

Учебный эпизод, полностью прошедший на полигоне «Раевский», завершился контратакой парашютно-десантных подразделения, которые под прикрытием артиллерийского огня форсировали водную преграду и «уничтожили» оставшиеся силы условного противника.

В интервью ФАН командир 7 горной десантно-штурмовой дивизии, полковник Андрей Суховецкий заявил, что его личный состав, отрабатывавший эпизод, сделал свою работу на «отлично».

«Можно было наблюдать эпизод по ведению противодесантной обороны двумя тактическими группами, — отметил он. — Я, как командир оцениваю действия своего личного состава на твердую отличную оценку. Личный состав действовал уверенно, был подготовлен. Но оценку будет выставлять мой руководитель, участковый посредник, который здесь присутствует. Все прошло успешно, без нарушения требования безопасности, на довольно-таки высоком уровне».

Ранее, общаясь с журналистами, Суховецкий обратил внимание на то, что особенностью данного учения является то, что дивизия одновременно применяет в нем участие на нескольких полигонах.

«Основные силы дивизии находятся здесь, на полигоне «Раевский», — добавил он.

В свою очередь, командир парашютно-десантной роты гвардии старший лейтенант Валерий Кузьминых рассказал о завершающем эпизоде.

«Парашютно-десантная рота в составе парашютно-десантного батальона выполнила задачу по форсированию водной преграды. После этого был совершен марш в дальнейший район, расположиться в районе, занять оборону, и выполнять дальнейшую задачу. В дальнейшем выдвинуться к основным силам парашютно-десантного батальона и уйти в резерв командира батальона», — сообщил он.

По словам Кузьминых, в ходе выдвижения использовалась штатная техника, штатное вооружение, задачи выполняются с помощью средств связи, которые находятся на вооружении парашютно-десантной роты.

«Личный состав — на 100% военнослужащие контрактной службы, к выполнению поставленных задач готовы, имеют боевой опыт, постоянно тренируются и выполняют такие упражнения», — заверил он журналистов.

Другой особенностью маневров «Кавказ-2020» он считает крайнюю насыщенность, напряженность и динамичность.

«В течение суток иногда приходится переходить от одного вида боя к другому, — рассказал комдив. — Даже те тактические группы, которые вы здесь наблюдали, которые вели противодесантную оборону, еще вчера выполняли мероприятия по охране и обороне важных государственных объектов, вели разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению ДРГ противника, а также незаконных вооруженных формирований».

Ранее в тот же день в рамках учения «Кавказ-2020» на полигоне «Турали», расположенном в Дагестане близь города Зеленогорск, была отработана высадка морского десанта на необорудованное побережье.

Напомним, что масштабное стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходят на территории Южного военного округа (ЮВО), а также в Черном и Каспийском морях с 21 по 26 сентября 2020 года. В общей сложности в нем принимаются участие около 80 тысяч военнослужащих ВС РФ, а также до 1000 иностранных военных из Ирана, Армении, Китая, Беларуси, Мьянмы и Пакистана.

Основные действия военных проходят на внутренних полигонах ЮВО — «Прудбой», «Капустин Яр», «Ашулук», «Аданак» и «Раевский». В практических действиях войск задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Во вторник на полигоне «Ашулук» в Астраханской области с задействованием, в частности, комплексов С-400 и «Панцирь-С» были отработаны оборонительные действия по защите Юго-Запада России.

В четверг, 24 сентября, в рамках учения «Кавказ-2020» на полигоне «Прудобой» в Волгоградской области подразделения ВДВ при поддержке авиации отработают форсирование водной преграды и наступление на обороняющегося условного противника.