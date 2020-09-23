В Минске опровергли слухи о применении милицией слезоточивого газа

Москва, 23 сентября. Минская милиция не использовала для разгона протестов слезоточивый газ, оружие для предупредительной стрельбы и светошумовые гранаты, заявила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Ганусевич опровергла появившуюся в ряде Telegram-каналов информацию о том, что милиция в Минске использовала для разгона демонстрантов слезоточивый газ, оружие для предупредительной стрельбы и светошумовые гранаты. По ее словам, правоохранители применяли только водометы.

«Ситуация в городе находится под контролем», — подчеркнула Ганусевич.

По ее словам, дополнительные силы правоохранителей в Минск не направляют, на данный момент ресурсов достаточно, минская милиция несет службу в усиленном варианте.

В среду Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. На торжественной церемонии во Дворце независимости присутствуют несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, депутаты, главы госорганов, руководители СМИ, деятели науки, культуры и спорта, передавал RT. О церемонии инаугурации власти не сообщали заранее.

В среду в стране вновь прошли акции протеста, которые начались 9 августа после объявления итогов выборов президента республики. Силовики применили для разгона протестующих в Минске водометы, предположительно, с краской.