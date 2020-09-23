Айза Анохина поздравила Гуфа с тем, что он дожил до 41 года

Москва, 23 сентября. Телеведущая и бизнесвумен Айза Анохина опубликовала в своем Instagram пост, в котором трогательно поздравила своего бывшего мужа рэпера Гуфа с днем рождения. По ее словам, несмотря на развод, она по-прежнему испытывает к нему теплые чувства.

Айза призналась, что впервые за восемь лет она может поздравить своего бывшего мужа с днем рождения. Прежде она боялась разозлить своего второго супруга Дмитрия Анохина, однако сейчас она рассталась и с ним.

«Сегодня тебе исполнился 41, и я рада, что ты дожил до этого возраста! Без шуток! Ставки были не велики. Я искренне рада, что ты обрел свой домик в Подмосковье и что-то там вечно копаешь и сажаешь. Ты этого хотел! Я рада, что мы научились быть друзьями и нашему общению никто не мешает!», — написала Айза в своем Instagram.

Она порадовалась, что Гуф все также смешно шутит и назвала его своим «аппендиксом», объяснив, что вроде бы может без него обойтись, но «пока не вырезали». Также Айза попросила бывшего мужа беречь себя ради их общего сына Сэма.

Гуф подорвал доверие бывшей жены, которая отправила сына отдыхать вместе с отцом. Во время отдыха в Таиланде исполнитель стал употреблять наркотики и поругался с дзюдоистом Дмитрием Носовым. Все это Гуф снимал на видео. Увидев кадры из отпуска своего бывшего супруга, Анохина запретила Гуфу видеться с сыном.

Ранее Гуфа заподозрили в тайной женитьбе. Исполнитель опубликовал фото с обручальным кольцом на руке. Поклонники сделали вывод, что рэпер тайно женился, и начали поздравлять его с бракосочетанием. Об очередном романе Гуфа стало известно в декабре прошлого года, когда рэпер начал публиковать фотографии с новой возлюбленной.