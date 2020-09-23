Асмус в компании Меньшикова показала фанатам молодежный стиль

Москва, 23 сентября. Актриса Кристина Асмус поделилась в Instagram свежим образом в стиле Casual. Компанию ей составили Олег Меньшиков и Евгений Марчелли.

Актриса опубликовала новый снимок, на котором показала поклонникам лук на каждый день. На снимке актриса вместе с коллегами готовится к выходу на сцену, передает «Телепрограмма.про». Асмус предстала в максимально простом образе: в базовой футболке свободного кроя и светло-голубых джинсах. Стильный молодежный аутфит дополнили белые кеды.

Меньшиков и Марчелли также предстали в стиле Casual.

«Средь гениев! Олег Меньшиков и Евгений Марчелли! Мои крестные отцы в театре! Мои друзья, мои соратники, моя безграничная любовь! Когда у тебя такой тыл и поддержка, не страшно вообще ничего!» — подписала Асмус снимок.

Такой повседневный стиль актрисы и ее маститых коллег понравился многим подписчикам.

«Какие все модные и свежие!» — пишет в комментариях пользователь под ником imagnumi.

«Меньшиков всегда ооочень стильно выглядит!» — добавила taraso4ka88.

«Кристина, как всегда прекрасно выглядите», — отметил ktotokhoroshi.

Ранее фанаты пришли в восторг от фото Асмус на «Кинотавре». В соцсети актриса рассказала, что давно хотела попасть на кинофестиваль. Но для нее было важным не просто приехать на светскую тусовку, а привести картину. Картина с ее участием «Китобой» в итоге завоевала три награды.