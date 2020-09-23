Террористы готовят провокацию с химоружием в сирийском Идлибе

Дамаск, 23 сентября. Боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии готовят провокацию с применением химического оружия в провинции Идлиб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации.

Боевики доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра, который расположен в провинции Идлиб. В ведомстве подчеркнули, что террористы намерены устроить провокацию с использованием химоружия против мирных жителей, чтобы впоследствии возложить вину на правительственные силы Сирии.