На МКС может отправиться полностью российский экипаж

Москва, 23 сентября. Экипаж МКС, в котором все три космонавта будут из России, может отправиться на орбиту на пилотируемом корабле «Союз МС-18» весной 2021 года. Об этом заявил начальник российского Центра подготовки космонавтов Павел Власов в видео, размещенном на канале ЦПК на YouTube.

По его словам, астронавт NASA Кэтлин Рубинс отправится на МКС с ближайшей миссией в октябре на «Союзе МС-17». Ее дублирует астронавт Марк Ванде Хай.

«Но не факт, что он полетит [на следующем корабле «Союз»]. Поэтому бортинженер-2 дублирующего экипажа, скорее всего, будет заменен нашим космонавтом [для полета весной 2021 года]», — сообщил Власов.

Начальник ЦПК добавил, что с учетом того, что места в «Союзах» освобождаются от зарубежных астронавтов, на МКС смогут отправлять и по три российских космонавта.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» планируется 14 октября с космодрома Байконур. Миссия экспедиции займет 186 суток. В основной экипаж корабля вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

В среду основной и дублирующий экипажи «Союза МС-17» сдали последние экзамены в подмосковном ЦПК, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

По словам Власова, стартующему экипажу предстоит большой объем работы на станции. В частности, им придется осуществить 11 стыковок, выполнить два выхода в открытый космос.