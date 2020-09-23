Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Вахи Агаева

Москва, 23 сентября. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования семье заместителя председателя комитета по финансовому рынку Вахи Абуевича Агаева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня ушел из жизни после тяжелой болезни наш коллега, депутат Государственной думы с 2011 года Ваха Абуевич Агаев. Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег, поддержкой избирателей.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Вахи Абуевича. Светлая память», — сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Отметим, Вахи Агаева не стало в среду, 23 сентября. Парламентарий скончался вследствие заражения COVID-19. Ему было 67 лет.

Ваха Агаев родился 15 марта 1953 года в города Кызылорда (Казахстан). В 1977 году он окончил Чечено-Ингушский государственный университет им. Л.Н. Толстого. В 1981 году Агаев вступил в КПСС.

В 2011 году он стал депутатом Госдумы VI созыва по федеральным спискам КПРФ. В 2016 году законодатель переизбрался в новый созыв палаты.

С 2011 по 2019 год, в течение исполнения своих полномочий, он выступил соавтором более сорока законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.