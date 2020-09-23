Трамп заявил о намерении «победить» социализм и коммунизм

Вашингтон, 23 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена одержать победу над социализмом и коммунизмом, в том числе – и на территории США. Об этом сообщает издание «Русская весна».

В своей речи в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на Кубу в 1961 году, Трамп заявил, что США «поддерживают» граждан Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в «их борьбе за свои свободы». По словам Трампа, он работает над тем, чтобы Латинская Америка стала «полностью свободной». Американский президент не стал распространяться о том, в чем именно заключается упомянутая им работа.

Глава Белого дома добавил, что его правительство собирается бороться с коммунизмом и социализмом, и «победить их».

«Мы даем этому сильный отпор», — заявил Трамп.

Американский президент регулярно обвиняет своих политических противников в «насаждении социализма». Так, год назад, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что одним из самых серьезных вызовов для США является разрушающий общество и страны «призрак социализма».

Он добавил, что социализм и коммунизм нужны «лишь для власти в распоряжении правящего класса» и подчеркнул, что «Америка никогда не станет социалистической страной», писало RT. Президент США подсчитал, что за последнее столетие социализм и коммунизм «убили 100 миллионов человек».

Трамп неоднократно критиковал социализм и упрекал в попытках его распространения «прогрессивных демократов».