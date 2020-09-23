Скончался конферансье Кобзона и Утесова Арнольд Гумницкий

Москва, 23 сентября. Заслуженный артист РФ, конферансье и режиссер Арнольд Гумницкий скончался в возрасте 80 лет, передает «Пятый канал».

Гумницкий ушел из жизни в санатории в городе Пушкино Московской области, причина смерти пока неизвестна.

Карьера Арнольда Гумницкого началась на арене цирка, однако позднее он решил выступать на эстраде. В 1960 году Гумницкого окончил отделение клоунады и музыкальной эксцентрики Государственного училища циркового искусства. Позднее он окончил режиссерский факультет ГИТИСа, после чего занимался постановками театрализованных программ.

Гумницкий работал в качестве конферансье с Иосифом Кобзоном и Леонидом Утесовым. Кроме того, артист исполнял юморески, интермедии, фельетоны, куплеты, пародии. В 1993 году Гумницкий был удостоен звания Заслуженного артиста России.