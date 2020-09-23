Додон назвал знание русского языка преимуществом для граждан Молдавии

Кишинев, 23 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон на сессии Генассамблеи ООН заявил, что русский язык в республике обладает статусом языка межнационального общения, а его знание является преимуществом для граждан республики, сообщает пресс-служба главы государства.

В июне 2018 года Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. В документе русский язык назывался средством межнационального общения на территории страны.

Додон выступил на Генассамблеи на русском языке, отметив, что почти каждый житель Молдавии владеет несколькими языками, а русский язык «имеет особый статус как язык межнационального общения».

«И это является безусловным конкурентным преимуществом для реализации возможностей наших граждан в современном мире», — подчеркнул глава государства.

Додон добавил, что закрепленный в конституции постоянный нейтралитет Молдовы является базовой основой «национальной, энергетической и информационной безопасности» страны.