Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем

Москва, 23 сентября. Российские истребители перехватили два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США в небе над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, российские военные зафиксировали две неизвестные воздушные цели над нейтральными водами Черного моря. Для идентификации воздушных объектов в небо были подняты два истребителя Су-27.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Российские истребители регулярно перехватывают иностранные военные самолеты у границ России. Так, 21 сентября истребители МиГ-31 из состава Северного флота ВМФ РФ перехватили самолет ВВС Великобритании над Баренцевым морем. 18 сентября российский Су-27 перехватил самолет патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем.