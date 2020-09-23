Суд арестовал рэпера Гулиева, устроившего ДТП в центре Москвы

Москва, 23 сентября. Рэпер Эмин Гулиев, обвиняемый в организации ДТП в центре Москвы, был взят под стражу на два месяца. Такое решение вынес Таганский суд Москвы, сообщает источник ФАН с места событий.

Согласно решению суда, Гулиев будет находиться под стражей до 21 ноября 2020 года. После судебного заседания обвиняемый был доставлен в СИЗО №5.

Как заявляла ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк, в крови Гулиева были обнаружены наркотики.

Напомним, что ДТП, в организации которого обвиняется Гулиев, произошло в понедельник на улице Остоженка. Белый Infiniti после удара о черную инормаку вылетел на тротуар и сбил пешеходов, пишет RT. Три человека были госпитализированы, один пострадавший отказался от госпитализации. У попавшего в больницу мужчины врачи диагностировали тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Одной из женщин ампутировали лодыжку, у второй — перелом таза и сотрясение головного мозга.